Коллекция фотоснимков, которые учат находить прекрасное в обыденном Далеко не все самое удивительное лежит на поверхности, иногда, чтобы это заметить, надо немного поднапрячь зрение и фантазию. Ну и, конечно же, не забыть это сфотографировать. Кто-то мог просто пройти мимо этих иллюзионных самородков и даже ничего не заметить, но к счастью нашлись люди, которые смогли не только разглядеть, но и сфотографировать их.