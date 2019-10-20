Примеры того, почему не стоит злить парикмахера

Наверняка, некоторые просили другую прическу, но получили то, что получили на радость нам с вами. В следующий раз, когда пойдете в парикмахерскую, подготовьте четкий план своей стрижки, не говорите "Мне просто подравнять" и сразу определитесь, виски косые или прямые.