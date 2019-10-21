Забавные стоп-кадры обо всем на свете В объектив фотографа, будь то профессионал или любитель, нередко попадают сцены, которые даже при всем желании невозможно спланировать. И удача здесь заключается в том, чтобы поймать самый интересный, необычный и прикольный кадр. В этой коллекции вы увидите именно такие стоп-кадры!