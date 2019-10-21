Странные автомобили, которые Вас шокируют и удивят

Странные и смешные автомобили из этой подборки привлекут внимание любого, кому они повстречаются на пути. Интересно, как владельцы их оформили в ГАИ? Даже представить не можем, что написано у них в документах...