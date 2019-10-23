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Среда, 23.10.2019
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Сантехник тоже креативная профессия: забавные доказательства

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Сантехник тоже креативная профессия: забавные доказательства
00:29 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Снимков, доказывающих, что сантехники — очень творческие люди.

Есть люди, про которых можно сказать, что они "на своем месте", и не важно, где и кем они работают, главное — задор и результат. Вот сантехники из нашего обзора явно креативные и очень веселые ребята. У них есть чему поучиться.

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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Смешное, Приколы, Прикол, Хохот.
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