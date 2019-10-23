Сантехник тоже креативная профессия: забавные доказательства

Снимков, доказывающих, что сантехники — очень творческие люди.

Есть люди, про которых можно сказать, что они "на своем месте", и не важно, где и кем они работают, главное — задор и результат. Вот сантехники из нашего обзора явно креативные и очень веселые ребята. У них есть чему поучиться.