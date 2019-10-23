Позитивные ситуации, которые смогли вовремя сфотографировать Очень часто исход ситуации решается за считанные секунды, и именно эти мгновения, как правило, нельзя повернуть вспять. Герои этих снимков наверняка жалеют о том, что время нельзя вернуть назад!