Забавные комиксы о курьезных ситуациях в жизни каждого из нас

Вам кажется, что вы слишком часто попадаете в неловкие ситуации? Может вам кажется, что вы одни такие неуклюжие? Извините, но мы вынуждены разочаровать вас. Вы не такие уж и уникальные.