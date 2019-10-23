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Забавные комиксы о курьезных ситуациях в жизни каждого из нас
Вам кажется, что вы слишком часто попадаете в неловкие ситуации? Может вам кажется, что вы одни такие неуклюжие? Извините, но мы вынуждены разочаровать вас. Вы не такие уж и уникальные.
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