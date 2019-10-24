Леди бывают разные: смешные фото из соцсетей С появлением соцсетей, люди начали чаще фотографироваться и выкладывать свои лучшие снимки в сеть ради лайков и комментариев, чтобы стать популярными. И героиням нашей сегодняшней подборки это вполне удалось - увидев однажды, забыть их просто невозможно.