Коллекция уморительных фотографий из серии "Тем временем в Канаде"

Сегодня в очередной раз предлагаем ненадолго окунуться в будни канадцев и поближе узнать повседневную жизнь жителей этой северной страны! Неистребимая любовь к хоккею, снегоуборочная техника у фастфуда, лоси повсюду, снег выше головы и другие сцены из повседневной жизни канадцев!