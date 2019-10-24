Необычный и странный дизайн автомобилей, который Вас удивит

Богатству фантазии, количеству свободного времени и денежных средств некоторых автовладельцев можно только позавидовать! Но зато какое разнообразие на дорогах! Эти машины не перепутаешь ни с какими другими!