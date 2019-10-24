Дома никого нет: животные, которые умеют развлекаться без хозяев

Кошки и собаки - конечно, умные существа, но иногда они ведут себя так, что человеку не остается ничего другого, кроме как засомневаться в их умственных способностях. Эти, например, почему-то уверены, что их никто не видит и о содеянном человек не узнает. А вот и нет…