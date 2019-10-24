Детки бывают разные, но объединяет их одно - шалости Можно сколько угодно ругать этих маленьких сорванцов и непосед, но пока они будут познавать этот новых для них, огромный и многогранный мир, они будут сталкиваться со многими соблазнами, которые взрослыми почему-то воспринимаются в штыки.