Хотела как лучше, а получилось как всегда: забавные провалы жен

В школе учителя всегда говорили: "Главное - не победа, а участие!". Видимо, вдохновившись этими словами, героини нашей подборки решили поучаствовать в покорении сердец своих мужчин. Но результаты оказались катастрофическими…