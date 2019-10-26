СМС-приколы, прочтя которые улыбка не сойдет с Вашего лица

Сервис автокоррекции сообщений в телефоне - довольно неоднозначная штука, т.к. изначально созданный для исправления ошибок, он иногда делает все с точностью, да наоборот, допуская досадные ошибки в СМС, которые потом не так то просто исправить после отправки сообщения.