Самый крутой ястреб в мире стал героем мемов Забавная история произошла с 53-летним фотографом Клинтом Ральфом и его сыном во время визита в Южную Африку. Он пытался сделать снимки бородача, но случайно увидев нечто куда более интересное, сразу же направил объективы на это.