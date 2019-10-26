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Суббота, 26.10.2019
Самый крутой ястреб в мире стал героем мемов
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Самый крутой ястреб в мире стал героем мемов

Забавная история произошла с 53-летним фотографом Клинтом Ральфом и его сыном во время визита в Южную Африку. Он пытался сделать снимки бородача, но случайно увидев нечто куда более интересное, сразу же направил объективы на это.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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