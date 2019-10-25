Приятно лицезреть: картинки, которые излучают позитив Позвольте отдохнуть своим глазам, взглянув на эту коллекцию фотографий, достойных взгляда самых привередливых перфекционистов в том числе! От ровных линий, гармонии цвета и идеальных узоров вы получите настоящее удовольствие!