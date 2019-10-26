Они старались: косплейщики, которые не смогли

Косплей бывает разным… Некоторые умудряются в точности воссоздавать образы героев, уделяя внимание даже самым мелким деталям, а некоторые — просто надевают взятый напрокат костюм и с гордостью заявляют: "Я сделяль!". Именно эти люди и стали героями нашей подборки.