Забавные снимки из серии "найди логику" Наверняка каждый сумеет вспомнить случай, когда с ним случались абсурдные вещи дома, на улице или в офисе. То вывески не соответствуют действительности, то окружающие личности непонятно чем занимаются. Мы собрали забавные моменты, в которых нет ни грамма логики.