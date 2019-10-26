Миленькие забавные соньки: животные, уснувшие в забавных позах Все животные, какими бы монстрами они не были, во сне выглядят мило, беззащитно и даже смешно. Они находят необычные места для отдыха и принимают странные позы. Пользователи сети делятся фотографиями животных, которые устали и решили немного вздремнуть. Кто-то из них залез в хозяйские кеды, а другой уснул с высунутым языком. Предлагаем вам взглянуть на этих забавных сонь!