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Суббота, 26.10.2019
Миленькие забавные соньки: животные, уснувшие в забавных позах
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Миленькие забавные соньки: животные, уснувшие в забавных позах

Все животные, какими бы монстрами они не были, во сне выглядят мило, беззащитно и даже смешно. Они находят необычные места для отдыха и принимают странные позы. Пользователи сети делятся фотографиями животных, которые устали и решили немного вздремнуть. Кто-то из них залез в хозяйские кеды, а другой уснул с высунутым языком. Предлагаем вам взглянуть на этих забавных сонь!
Фото: twizz.ru
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