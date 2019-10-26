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На что способны папы: самые "эффектные" образы от отцов
В Инстаграме есть страничка, где папы хвастаются своими модными нарядами. Они ни капельки не стесняются ярких принтов и странных рисунков на свитерах. Каждый образ уникален и отличается особым шармом. Мы собрали для вас самые эффектные наряды, которые заслужили сотни лайков и поразили пользователей сети.
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