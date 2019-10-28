Женская душа потемки: забавные СМС-приколы

Женщины созданы не для того, чтобы их понимать. Они созданы для того, чтобы их любить. Поэтому, не стоит сильно переживать, если вы иногда не понимаете, что они говорят, делают или пишут вам, например, в этих забавных СМС…