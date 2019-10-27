Странные вещи, которые должны случаться как можно реже, или вообще никогда

Если бы человек сам выбирал себе ситуации, с которыми может столкнуться, то подобных кадров мы бы наверняка не наблюдали. Но жизнь непредсказуема, поэтому самые стойкие и выдержанные не убегают с криками, а хладнокровно достают свои смартфоны и фотокамеры, чтобы запечатлеть увиденное и показать другим.