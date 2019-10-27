Что здесь происходит?!: курьезные картинки обо всем на свете

Очередная порция непонятностей и абсурда для тех, кто считает наш мир слишком простым и предсказуемым. От вьетнамка на сковороде до человека с горящими волосами, попробуйте угадать, что же все-таки происходит на этих фотографиях!