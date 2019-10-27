Улыбка на целый день: уморительные фото обо всем на свете

Чтобы день прошел хорошо, он тоже должен начинаться с чего-то хорошего, например, с улыбки. В принципе, улыбка может поправить настрой в любое время дня, главное, чтобы она была добрая и искренняя. Прямо сейчас мы постараемся выбить из вас искру той самой истинной улыбки, которой вы сможете осветить себе весь день. Да и пятиминутные перерывы ещё никто не отменял.