Утки в шоке: новые "глушители" для собак, которые сделают Ваш день

Теперь владельцы собак могут не опасаться жалоб соседей на лай их питомцев. Покупай такой "глушитель" собачьего лая и живи спокойно. И совсем не важно, что твоя собака - какой бы дорогой и престижной породы она не была - выглядит как глупая утка.