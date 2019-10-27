Красота - страшная сила: фото, которые вызывают смешанные чувства Конечно, в первую очередь - непонимание смысла таких манипуляций с лицом и телом, но многие тату сделаны так искусно, что вызывают восхищение мастерами татуажа, и хочется подольше остановить взгляд на "моделях". Все это спорно, но спорить на эту тему бесполезно. Думаю, что у человека, который идет на такие изменения, достаточно для этого аргументов.