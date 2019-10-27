|
|
Красота - страшная сила: фото, которые вызывают смешанные чувства
Конечно, в первую очередь - непонимание смысла таких манипуляций с лицом и телом, но многие тату сделаны так искусно, что вызывают восхищение мастерами татуажа, и хочется подольше остановить взгляд на "моделях". Все это спорно, но спорить на эту тему бесполезно. Думаю, что у человека, который идет на такие изменения, достаточно для этого аргументов.
Утки в шоке: новые "глушители" для собак, которые сделают Ваш день
Что здесь происходит?!: курьезные картинки обо всем на свете
Странные вещи, которые должны случаться как можно реже, или вообще никогда
Смешные СМС-приколы для хорошего настроения
Не пропускайте ни одной возможности для радости и смеха: смешные картинки
Забавные снимки из серии "найди логику"
На что способны папы: самые "эффектные" образы от отцов
Миленькие забавные соньки: животные, уснувшие в забавных позах
Они старались: косплейщики, которые не смогли
СМС-приколы, прочтя которые улыбка не сойдет с Вашего лица
Самый крутой ястреб в мире стал героем мемов
Не каждый день такое увидишь: лучшие моменты, которые стоило запечатлеть на фото
То, что просто убивает от смеха: самые несуразные надписи и объявления
Смех да и только: курьезные случаи неудачных парковок
Туман, быстрый гол и спасение от Шабанова: лучшие моменты матча Динамо - Копенгаген (Фото)
Саркастические демотиваторы для любителей тонкого юмора
13-кратная чемпионка мира Елена Овчинникова: красота в силе или наоборот? (Фото)
Приятно лицезреть: картинки, которые излучают позитив
Неидеальная работа курьеров, которая всех бесит
СМС-приколы от отъявленных циников
Забавные моменты, где существует "настоящая" железная логика
Леди бывают разные: смешные фото из соцсетей
Хотела как лучше, а получилось как всегда: забавные провалы жен
Афиша интересных событий в Украине на 26-27 октября
Детки бывают разные, но объединяет их одно - шалости