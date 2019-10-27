А ведь питомцам тоже нужны костюмы на Хэллоуин: забавные идеи из AliExpress

Если вы счастливый владелец домашнего питомца, не поленитесь прикупить для своего четвероногого друга какую-нибудь милую вещичку на AliExpress. Особенно актуальной эта покупка придется в канун Хеллоуина - вы сможете вместе переодеться в забавные костюмы и устроить "семейную" фотосессию.