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Понедельник, 28.10.2019
Когда самоуверенность просто зашкаливает: веселые картинки
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Когда самоуверенность просто зашкаливает: веселые картинки

Наглость, как говорится, второе счастье. Но не стоит забывать и про уверенность, ведь как мы знаем, она помогает "голыми руками горы переворачивать". Иногда она оправдана, иногда вызывает вопросы, как в случае с героями нашей сегодняшней подборки. Итак, представляем вашему вниманию подборку шикарных примеров чрезмерной уверенности в себе.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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