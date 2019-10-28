Когда самоуверенность просто зашкаливает: веселые картинки

Наглость, как говорится, второе счастье. Но не стоит забывать и про уверенность, ведь как мы знаем, она помогает "голыми руками горы переворачивать". Иногда она оправдана, иногда вызывает вопросы, как в случае с героями нашей сегодняшней подборки. Итак, представляем вашему вниманию подборку шикарных примеров чрезмерной уверенности в себе.