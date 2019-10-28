Фу, жуть какая: странные фотографии обо всем на свете

Некоторые из этих фотографий вызывают вопросы и недоумение, а многие - просто жуткие. Людям, у которых есть определенные фобии, смотреть их просто не рекомендуем. Кошмары - гарантированы.