Иронию и сарказм заказывали?: забавные демотиваторы

В понедельник как никогда нужен хороший заряд позитива и отличного настроения! Сегодня в выпуске: про беспроводной дверной звонок, про разницу между хамом и романтиком, про кошку, которая долго сидела в коробке, про тетрис для тех, кому за 40, про деревенский гироскутер и многое-многое другое!