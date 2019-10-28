Неприятности случаются с каждым: курьезные фотографии

Стоит посмотреть эту подборку, как понимаешь, что неприятности, которые произошли тобой накануне - просто мелочи, по сравнению с теми, что бывает с людьми. Как только получается попасть в такие ситуации? Кто-то попадает случайно, а кто-то просто ищет себе приключений на голову и не только на нее.