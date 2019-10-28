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Не пройти мимо: забавные примеры креативного маркетинга
Творческие люди нужны везде, но особо неоценим их талант в рекламе. Ведь чтобы реклама сработала, она должна запомниться клиенту, а чтобы в свою очередь запомниться, ей надо выделиться из огромного количества другой рекламы. Вот тут-то и идет в ход весь творческий потенциал ее создателей. Предлагаем вам несколько примеров креативного маркетинга, который, если и не заставит купить товар, то улыбку вызовет точно.
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