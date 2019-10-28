Когда пушистики пугают больше, чем фильмы ужасов: странные фото

Вполне вероятно, что знаменитые режиссеры, снимающие фильмы в жанре ужасов, вдохновлялись именно такими животными. Ведь эти фотографии - просто готовые кадры из ужастиков!