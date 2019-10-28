Кошачья мята это что то: подборка "пьяных" животных

О любви кошек к кошачьей мяте или котовнику кошачьему знает каждый владелец кошки. А фотографии с кошками, наевшимися кошачьей мяты, могут поднять настроение даже самому угрюмому человеку! Перед Вами - целая фотоколлекция любителей котовника!