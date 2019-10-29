Смех да и только: забавные ситуации, которые зарядят позитивом

Правила придуманы для того, чтобы их соблюдать. Однако на свете существует немало людей, которые не любят соблюдать правила и предупреждающие знаки. И таких "умников" не мало, о чем свидетельствуют эти фото.