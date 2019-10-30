Совершенно случайно: забавные снимки из серии "за секунду до"

Многие согласятся с тем, что все в мире происходит случайно: встречи, события, ... забавные фотографии. Иначе как объяснить то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего обзора. И ведь все произошло совершенно случайно.