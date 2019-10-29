Спрятать и никому не показывать: свадебные снимки о которых лучше забыть

Свадебные фотографы - отдельная категория людей, которые стараются сделать самый важный день в жизни самым запоминающимся. Некоторые из них в стремлении за креативностью делают такие фото, что лучше их никому не показывать. В сегодняшней юмористической подборке свадебные снимки, за которые фотографов нужно наказать по всей строгости.