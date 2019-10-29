И такое может быть: неудачи бывают разные

Неудачи случаются с каждым. Вот только у одних неудача - это маленькая неприятность в виде пролитой чашки кофе, а у других - это натуральная катастрофа. У героев нашего сегодняшнего материала все пошло совсем не по плану.