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Среда, 30.10.2019
Поход в туалет тоже может стать увлекательным и незабываемым занятием
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Поход в туалет тоже может стать увлекательным и незабываемым занятием

Обычно в туалете мы ожидаем увидеть набор ничем не примечательных стандартных предметов, но некоторые уборные могут удивить. Пользователи сети поделились фотографиями необычных дизайнерских решений, с которыми они столкнулись в туалете. Кто-то заметил странный держатель для туалетной бумаги, а где-то обнаружили стульчак с колючей проволокой. Оказывается, поход по нужде может стать увлекательным и незабываемым занятием!
Фото: twizz.ru
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