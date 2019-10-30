Поход в туалет тоже может стать увлекательным и незабываемым занятием

Обычно в туалете мы ожидаем увидеть набор ничем не примечательных стандартных предметов, но некоторые уборные могут удивить. Пользователи сети поделились фотографиями необычных дизайнерских решений, с которыми они столкнулись в туалете. Кто-то заметил странный держатель для туалетной бумаги, а где-то обнаружили стульчак с колючей проволокой. Оказывается, поход по нужде может стать увлекательным и незабываемым занятием!