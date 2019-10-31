Супер-повара, которых нельзя пускать на кухню

Многие люди мечтают стать шеф-поварами. Они так и грезят звездами Мишлен и собственными ресторанами, но кулинария дается далеко не каждому. Ниже вы увидите забавные фотографии, которые наглядно это демонстрируют.