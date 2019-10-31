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Герои этой подборки как никто знают, что такое плохой день
У каждого из нас бывали плохие дни. Когда встаёшь не стой ноги, и всё идёт не так, словно все вещи в мире сговорились, чтобы только насолить. И герои фотографий из нашей подборки прекрасно знают, каково это, ведь эти снимки просто пропитаны невезением. Посмотрите на них и подумайте о том, что у вас всё-таки дела идут вполне неплохо.
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