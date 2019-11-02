Вы только подумали, а кто-то уже сделал: забавные изобретения, которые вас забавят

Существует мнение, что люди используют только 10% возможностей своего мозга. Но герои нашего обзора, судя по всему, нашли способ задействовать его на полную мощность! Иначе как можно додуматься до такого?!