Зачем вы это делаете?: нелогичные люди, которым все равно на ваше мнение

В толпе всегда найдутся люди, которые своим поведением не вписываются в общепринятые рамки. Им плевать, во что они одеты, или как на них посмотрят окружающие. И самое удивительное - этим уникумам комфортно в таких условиях.