В жизни всякое бывает: неудачный день в фотографиях

У всех нас бывают неудачные дни, которые портят настроение нам, а мы в свою очередь портим его окружающим. Но подождите, ведь у кого-то день был ещё хуже, и эта мысль не может не повышать настрой. Если вы думаете, что вы тот самый неудачник, у которого был самый плохой день, то просто взгляните на этих бедолаг и вам сразу же станет лучше. 30 смешных фотографий с эпичными неудачами ждут вас далее!