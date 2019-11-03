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Воскресенье, 03.11.2019
Лица повсюду: забавные мордочки, которые везде нас ждут
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Лица повсюду: забавные мордочки, которые везде нас ждут

В повседневной жизни мы редко замечаем «необычные» вещи, хотя они окружают нас везде. Только присмотритесь! Эти предметы причудливым образом напоминают разные выражения лиц, будто они живые. Парейдолия — это феномен зрительной иллюзии, когда мы смотрим на знакомую вещь и видим в ней образ другого животного, человека или предмета.
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