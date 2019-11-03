Лица повсюду: забавные мордочки, которые везде нас ждут

В повседневной жизни мы редко замечаем «необычные» вещи, хотя они окружают нас везде. Только присмотритесь! Эти предметы причудливым образом напоминают разные выражения лиц, будто они живые. Парейдолия — это феномен зрительной иллюзии, когда мы смотрим на знакомую вещь и видим в ней образ другого животного, человека или предмета.