Учитесь у лучших мастеров: животные, которые делают крутые селфи Искусство делать селфи официально распространилось и на царство животных, и сейчас это очень горячая тема в интернете. Обитатели зоопарков и домашние питомцы активно позируют, улыбаются и даже делают групповые снимки. В результате получаются забавные, милые и веселые фотографии, которые позволяют заглянуть в жизнь животных с другой стороны.