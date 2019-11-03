Пока хозяина нету дома: что творят домашние питомцы когда рядом никого

Питомцы - это настоящий генератор веселья и курьезных ситуаций. Не верите? Тогда взгляните на наш новый обзор, в котором были собраны "ужасающие" фотографии о том, что именно делают животные, когда их господ нет дома.