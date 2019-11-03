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День без странностей - это не день: безумные фото из самой жизни
Бывает настолько гипнотическое безумие, на которое смотришь и думаешь: "Почему это настолько странно и зачем я вообще на это смотрю", но взгляд оторвать невозможно. В этом и заключается секрет мозговзрывных фотографии, и 25 как раз таких ждут вас далее. Градус безумия настолько высок, что это смешно!
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