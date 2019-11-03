Похудеть - это не так легко: фото собак, которые взяли себя в руки и похудели

Многие стремятся достичь фигуры мечты и применяют ради этого различные меры: ходят в тренажерные залы, считают калории. Но лишний вес — беда, присущая не только людям, но и их питомцам. Поэтому братьям нашим меньшим тоже иногда приходится садиться на диету.