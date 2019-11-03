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Воскресенье, 03.11.2019
Похудеть - это не так легко: фото собак, которые взяли себя в руки и похудели
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Похудеть - это не так легко: фото собак, которые взяли себя в руки и похудели

Многие стремятся достичь фигуры мечты и применяют ради этого различные меры: ходят в тренажерные залы, считают калории. Но лишний вес — беда, присущая не только людям, но и их питомцам. Поэтому братьям нашим меньшим тоже иногда приходится садиться на диету.
pitomci.temadnya.com
Фото: pitomci.temadnya.com
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