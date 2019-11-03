Когда все решаем идеальный ракурс: курьезные фото, которые вас позабавят

Тонны любительских селфи и фото попадают в сеть каждый день. Конечно же они бывают не всегда удачными. А иногда получается такая "каша-мала", что из-за неудачного ракурса уже не вполне понятно где чья конечность.