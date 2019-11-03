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Когда все решаем идеальный ракурс: курьезные фото, которые вас позабавят
Тонны любительских селфи и фото попадают в сеть каждый день. Конечно же они бывают не всегда удачными. А иногда получается такая "каша-мала", что из-за неудачного ракурса уже не вполне понятно где чья конечность.
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